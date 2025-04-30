Стало известно, какой маринад для шашлыка в России — самый выгодный

Главный атрибут майских праздников для большинства россиян — традиционный пикник, на котором жарят шашлыки. Для некоторых людей проще купить готовый шашлык, а для других нет ничего лучше мяса, замаринованного самостоятельно. Эксперты «X5 Клуба» посчитали стоимость популярных маринадов для шашлыка и выяснили, какой из них самый выгодный.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Исследование включало в себя расчет стоимости ингредиентов популярных и доступных маринадов на 2 кг мяса, которые уходят в среднем на 5–6 человек. Цена ингредиентов указана за необходимую граммовку для определенного маринада. Эксперты проанализировали расходы на следующие маринады для шашлыка: кефирный, томатный, луковый, пивной, медово-горчичный, соево-имбирный, маринад с майонезом, с минеральной водой, лимонный, мятный и маринад с уксусом.

Кефирный маринад в 2025 году обойдется примерно в 352 рубля. В него входят лук (115 рублей), приправа хмели-сунели (62 рубля), кефир (155 рублей), соль и перец по вкусу (около 20 рублей). А вот стоимость лукового маринада значительно ниже — 54 рубля (34 рубля — это 500 граммов репчатого лука и 20 рублей — соль и перец). Маринад на минеральной воде будет стоить примерно 201 рубль, это сумма за 500 граммов лука, упаковки готовой приправы для шашлыка, 30 граммов чеснока, бутылки газированной воды, соли, перца и столовой ложки растительного масла. Стоимость томатного маринада — 277 рублей, а маринада с майонезом — 240 рублей.

Наиболее высоким по стоимости будет маринад с пивом, так как главный ингредиент должен быть хорошего качества: пиво взяли из среднего ценового сегмента — около 273 рублей. 445 рублей — это расходы на лук, чеснок, кориандр, паприку, темное пиво, соль и перец. Медово-горчичный маринад будет стоить 239 рублей — мед (60 рублей), горчица (11 рублей), лук (20 рублей), кориандр, паприка (108 рублей), соль, перец и пару ложек растительного масла — около 40 рублей.

Эксперты также рассчитали стоимость лимонного и соево-имбирного маринада: они обойдутся в 195 рублей и 135 рублей соответственно. Маринад с уксусом будет стоить 127 рублей — рецепт включает в себя 1 кг лука, бутылку воды, пару ложек столового уксуса и соль с перцем. Мятный маринад — 156 рублей за приправу для шашлыка, пучки мяты, лука, соли и перца.

Ранее россиян предупредили, почему с шашлыками нельзя пить пиво.