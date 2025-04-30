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В Ханты-Мансийске самодельная бомба взорвалась в многоквартирном доме

ФСБ: в Ханты-Манскийске при сборке взорвалась самодельная бомба

В Ханты-Мансийске завербованные украинскими спецслужбами подорвались при сборке самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По информации агентства, инцидент произошел 12 апреля. В результате взрыва разрушены две квартиры, пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, включая тех, кто собирал бомбу.

Отмечается, что теракт против одного из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны России готовили уроженец Украины, получивший российское гражданство, и гражданин Белоруссии. Компоненты для взрывчатки им привез гражданин Молдавии, он также задержан.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство»), ч. 2 ст. 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что школьника из Ростова-на-Дону задержали при подготовке теракта — он собирал самодельное взрывное устройство СВУ по заданию украинских спецслужб.

Ранее жительницу Хабаровского края осудили на 15 лет за государственную измену.

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