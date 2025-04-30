Названа стоимость отдыха россиян в Саудовской Аравии

РСТ: на отдых в Саудовской Аравии у россиян уйдет от 250 тыс. рублей на двоих

Туристы из России часто выбирают отдых в Саудовской Аравии, причем они предпочитают премиальные пятизвездочные отели, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В среднем такое путешествие обходится в 250-400 тыс. рублей на двоих, сообщил он в эфире НСН.

Сегодня обсуждается перспектива возобновления прямых авиарейсов между Россией и Садовской Аравией – в этом случае популярность страны среди россиян вырастет, отметил Горин, так как именно решение таких логистических вопросов – залог наращивания турпотока, отметил Горин.

Что касается стоимости отдыха, то на сегодняшний день размах цен достаточно большой – зависят они, конечно, от гостиницы, а российские туристы обычно выбирают самые лучшие из них.

«Средняя стоимость путешествия составляет 250-400 тысяч рублей на двоих, включая авиаперелет и размещение в гостинице на неделю», — сообщил турэксперт.

Напомним, еще в прошлом году стало известно, что в России прорабатывается вопрос возобновления прямого авиасообщения с Саудовской Аравией, а также с Южной Кореей и Индонезией. Причем отмечается, что на Ближнем Востоке путешествия в Россию становятся модным трендом – власти фиксируют значительный рост числа туристов из стран исламского мира, поэтому намерены продолжить работу по расширению прямого международного авиасообщения.

Ранее в Кремле рассказали об отношениях России с ближневосточными странами.