Индонезия выдаст России гражданина РФ, который украл 318 млн рублей

Индонезия депортирует в РФ россиянина, обвиняемого в хищении 318 млн рублей

Индонезия депортирует в Россию россиянина, обвиняемого в хищении 318 млн рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

«По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации из Индонезии депортируют Алексея Федорова. Он обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ, пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ», — сообщили в прокуратуре.

Утверждается, что Федоров с мая 2011 по декабрь 2019 года под видом оплаты работ, в том числе по благоустройству территорий, относящихся к СНП «Северная Жемчужина», украл у партнеров свыше 318 миллионов рублей.

Также с апреля 2012 по июнь 2023 года Федоров проводил операции по отмыванию денег, сумев легализовать через перечисление подконтрольным физическим и юридическим лицам свыше 96 миллионов рублей.

Обнаружить и задержать Федорова, а также подготовить депортацию получилось организовать взаимодействию российских и индонезийских правоохранительных органов, а также Интерпола.

До этого Таиланд по линии Интерпола выдал Москве россиянина, бывшего в международном розыске из-за вымогательства.

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