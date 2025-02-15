Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане две школьницы купили лекарство и пропали

Baza: в Дагестане двоих пропавших после занятий девочек нашли в лесу
close
Tudoran Andrei/Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане две девочки ушли из дома и не вернулись. Об этом сообщает Baza.

Девочки отправились в школу накануне, но после занятий поехали в Буйнакск. Уже в городе они посетили местное кафе, затем купили в аптеке несколько упаковок валерьянки.

После этого девочек не видели. Вскоре к поискам школьниц подключились более сотни волонтеров.

«По одной из версий, дети по ошибке сели в маршрутное такси, направляющееся в Дженгутай», – сообщается в публикации.

Сегодня утром обеих обнаружили в лесу, когда они направлялись в сторону села, находящегося в 11 километрах от Буйнакска. Как рассказали сами девочки, они поехали за подарком матери одной из них. На данный момент здоровью детей ничего не угрожает.

Сейчас в ситуации разбираются следователи.

До этого в Твери волонтеры отправились на поиски 11-летнего мальчика. В обед ребенок ушел из школы, но назад не вернулся. Под мостом через местную реку обнаружили рюкзак пропавшего. Для поисков привлекли МЧС.

Ранее в Москве уборщица случайно получила зарплату полмиллиона рублей и пропала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами