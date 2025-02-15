В Дагестане две школьницы купили лекарство и пропали

Baza: в Дагестане двоих пропавших после занятий девочек нашли в лесу

В Дагестане две девочки ушли из дома и не вернулись. Об этом сообщает Baza.

Девочки отправились в школу накануне, но после занятий поехали в Буйнакск. Уже в городе они посетили местное кафе, затем купили в аптеке несколько упаковок валерьянки.

После этого девочек не видели. Вскоре к поискам школьниц подключились более сотни волонтеров.

«По одной из версий, дети по ошибке сели в маршрутное такси, направляющееся в Дженгутай», – сообщается в публикации.

Сегодня утром обеих обнаружили в лесу, когда они направлялись в сторону села, находящегося в 11 километрах от Буйнакска. Как рассказали сами девочки, они поехали за подарком матери одной из них. На данный момент здоровью детей ничего не угрожает.

Сейчас в ситуации разбираются следователи.

До этого в Твери волонтеры отправились на поиски 11-летнего мальчика. В обед ребенок ушел из школы, но назад не вернулся. Под мостом через местную реку обнаружили рюкзак пропавшего. Для поисков привлекли МЧС.

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