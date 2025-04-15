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В Таганроге школьник обиделся на родителей и сбежал жить на теплотрассу

Mash: в Таганроге сбежавшего из дома школьника нашли живым
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Telegram-канал «Don Mash»

В Ростовской области нашли живым пропавшего 11-летнего мальчика, который решил наказать мать и отчима и сбежал из дома. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

11-летний школьник пропал 13 апреля, сначала родители пытались найти мальчика самостоятельно, потом обратились в полицию. Выяснилось, что перед исчезновением подросток поссорился с отчимом, решил проучить взрослых, собрал вещи и ушел из дома.

Обнаружить беглеца удалось спустя сутки, он познакомился с мужчиной и ночевал в люке на теплотрассе. Противоправных действий в отношении мальчика новый знакомый не совершал.

До этого сообщалось, что в Хакасии полуторагодовалая девочка сбежала от пьяных родителей и чуть не замерзла. В ноябре 2024 года родители полуторагодовалой девочки распивали дома спиртные напитки. Отец ребенка не проверил, запер ли он входную дверь, и лег спать. Ночью девочка проснулась и самостоятельно вышла из дома. Около семи утра родители не обнаружили ребенка в кровати, мужчина нашел дочь лежащей на земле около бани. Ребенок получил переохлаждение и был госпитализирован. В отношении отца пострадавшей было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее в Бурятии прохожий нашел на улице двухлетнего мальчика.

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