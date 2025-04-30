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В Румынии высмеяли журналистку за вопрос об Украине, заданный кандидату в президенты

В Румынии спросили об Украине кандидата в президенты, не посетившего дебаты
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IMAGO/Alessandra Carli/LiveMed/Global Look Press

Представительница неправительственной организации США в ходе дебатов кандидатов в президенты Румынии спросила у отсутствующего в зале кандидата в президенты страны Джордже Симиона, планирует ли он после завершения украинского конфликта поддержать участие румынских компаний в восстановлении Украины. Об этом написали в социальной сети X.

«В сегодняшнем выпуске похожих на цирк президентских дебатов в Румынии: представительница американской неправительственной организации спрашивает пустующее место Джорджа Симиона, планирует ли он воспользоваться экономическим крахом Украины после войны, чтобы обогатить румынские компании. На заднем плане слышен смех оператора», — говорится в публикации.

Новость дополняется.

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