Заключенный сбежал из колонии-поселения в Приморском крае

В Приморье разыскивают иностранца, который сбежал из колонии-поселения. Об этом сообщается в Тelegram-канале ГУФСИН России по региону.

«ГУФСИН России по Приморскому краю просит оказать содействие по поиску осужденного, совершившего побег из колонии-поселения. <...> принимает усиленные меры по розыску гражданина Китая», — говорится в посте.

Жителей региона попросили с пониманием отнестись к мерам правоохранительных органов и сообщить информацию о местонахождении сбежавшего осужденного по телефону или в ближайшее отделение полиции.

В ГУФСИН уточнили, что иностранец во время побега был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки. Пост сопровождается фотографиями мужчины, на которых видно, что он достаточно высокого роста — около 180 сантиметров.

До этого заключенный сбежал из колонии-поселения на севере Свердловской области. Мужчина был одет в черного цвета олимпийку с капюшоном, куртку с воротником, синие джинсы и кирзовые сапоги. В ориентировке также говорилось об особых приметах преступника: на левой кисти у него набита буква «А» и пять точек, на указательном пальце — большой крест, на среднем — перстень, а на мизинце — знак доллара. Также у мужчины есть тату на левом предплечье и на шее набита цифра сорок.

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