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Эксперт перечислил худшие продукты для завтрака

Спортивный врач Олмос: белый хлеб является одним из худших продуктов на завтрак
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Белый хлеб и сладкие хлопья являются одними из худших продуктов для завтрака. Об этом заявил спортивный врач Александр Олмос в ходе беседы с изданием 20minutos.

«Такой завтрак очень быстро поднимет уровень сахара в крови, хотя через несколько часов он вызовет резкий спад энергии, что приведет к неконтролируемому желанию что-то съесть», — отметил он.

Подобные продукты также не содержат необходимых питательных веществ, подчеркнул Олмос.

Кроме того, он посоветовал не добавлять в утренний кофе рафинированный сахар и другие вредные добавки. По словам эксперта, на завтрак лучше съесть цельные фрукты, поскольку клетчатка способствует более постепенному поступлению в кровь природных сахаров.

В феврале ученые из Первой клинической больницы Сианьского университета Цзяотун установили, что у людей, завтракающих позже девяти утра, симптомы депрессии возникают на 28% чаще. Оказалось, что у мужчин и женщин, которые завтракали позже девяти утра, плохое настроение и проблемы с психическим здоровьем появлялись почти на треть чаще, чем у тех, кто первый прием пищи заканчивался до 8:00. Кроме того, было установлено, что полный отказ от завтрака также оказывает пагубное влияние на психологическое состояние и эмоциональный фон.

Ранее были названы продукты, которые обязательно нужно есть на завтрак.

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