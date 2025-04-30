Эксперт перечислил худшие продукты для завтрака

Белый хлеб и сладкие хлопья являются одними из худших продуктов для завтрака. Об этом заявил спортивный врач Александр Олмос в ходе беседы с изданием 20minutos.

«Такой завтрак очень быстро поднимет уровень сахара в крови, хотя через несколько часов он вызовет резкий спад энергии, что приведет к неконтролируемому желанию что-то съесть», — отметил он.

Подобные продукты также не содержат необходимых питательных веществ, подчеркнул Олмос.

Кроме того, он посоветовал не добавлять в утренний кофе рафинированный сахар и другие вредные добавки. По словам эксперта, на завтрак лучше съесть цельные фрукты, поскольку клетчатка способствует более постепенному поступлению в кровь природных сахаров.

В феврале ученые из Первой клинической больницы Сианьского университета Цзяотун установили, что у людей, завтракающих позже девяти утра, симптомы депрессии возникают на 28% чаще. Оказалось, что у мужчин и женщин, которые завтракали позже девяти утра, плохое настроение и проблемы с психическим здоровьем появлялись почти на треть чаще, чем у тех, кто первый прием пищи заканчивался до 8:00. Кроме того, было установлено, что полный отказ от завтрака также оказывает пагубное влияние на психологическое состояние и эмоциональный фон.

Ранее были названы продукты, которые обязательно нужно есть на завтрак.