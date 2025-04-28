Названы продукты, которые обязательно нужно есть на завтрак

По словам британского диетолога Паулы Мартин, здоровый завтрак должен обязательно включать три типа продуктов — фрукты, цельнозерновую пищу и молочные продукты. Об этом специалист рассказала в беседе с изданием Instyle.

Врач напомнила, что завтракать сразу после пробуждения необязательно — первый прием пищи можно отложить на некоторое время или начать его после утренней тренировки. Однако слишком «затягивать» или вообще пропускать завтрак нельзя — такая привычка повышает тягу к сладкой и углеводной пище в течение дня и провоцирует переедание.

По словам доктора Мартин, на завтрак важно потреблять фрукты. При этом необязательно съедать много — достаточно будет одного небольшого плода или кусочка крупного.

«Они содержат клетчатку, которая помогает дольше сохранять чувство сытости и регулировать усвоение сахара. Также это отличный источник витамина С, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Фрукты помогают сбалансировать обмен веществ и улучшить работу кишечника», — пояснила специалист.

Также не стоит забывать о цельнозерновых продуктах, таких как хлеб, «грубые» хлопья для завтрака и овсянка. Поскольку они имеют низкий гликемический индекс, такие продукты помогают контролировать аппетит и поддерживать глюкозу в крови на стабильном уровне.

Дополнительно доктор Мартин рекомендует включить в утреннее меню «молочку» — простой йогурт без добавления сахара, сыр или кефир. Такая пища помогает поддерживать мышечную массу благодаря белку в составе, усиливает чувство сытости и поддерживает гормональный баланс.

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