Поздний завтрак связали с высоким риском депрессии

Ученые из Первой клинической больницы Сианьского университета Цзяотун установили, что у людей, завтракающих позже девяти утра, симптомы депрессии возникают на 28% чаще. Результаты работы опубликованы в The Journal Of Affective Disorders (JAD).

Исследователи в течение 11 лет анализировали пищевые привычки и почти 24 тыс. взрослых добровольцев и отслеживали изменения в состоянии их здоровья. Ученые фиксировали, регулярно ли испытуемые завтракали по утрам, а также то, на какое какое время приходился первый прием пищи.

Оказалось, что у мужчин и женщин, которые завтракали позже девяти утра, плохое настроение и проблемы с психическим здоровьем появлялись почти на треть чаще, чем у тех, кто первый прием пищи заканчивался до 8:00. Также было установлено, что полный отказ от завтрака также оказывает такое же пагубное влияние на психологическое состояние и эмоциональный фон.

Ученые предположили, что откладывание завтрака или его отсутствие может стать причиной проблем со сном, снижения физической подвижности или ослабления жизненной мотивации.

Ранее была названа простая привычка, снижающая риск депрессии на треть.