Самолетам Як-40 могут на 10 лет продлить срок эксплуатации в РФ

В России планируется продлить с 50 до 60 лет срок службы пассажирских самолетов Як-40. Об этом со ссылкой на Росавиацию и ПАО «Яковлев» сообщает газета «Ведомости».

Предполагается, что «Яковлев» направит необходимую для продления срока службы Як-40 заявку в Росавиацию, после чего будет организована работа с Авиарегистром России. Специалисты Авиарегистра предоставят заключения о возможности безопасной эксплуатации Як-40, срок службы которых превысил 50 лет. Решение по этому вопросу может быть принято к концу нынешнего года.

В ПАО «Яковлев» отметили, что основным критерием при продлении срока эксплуатации конкретного самолета Як-40 будет соответствие стандартам по прочности, ресурсу и коррозии. В соответствии с этим будет определяться объем доработки воздушного судна. Главным приоритетом является надежность и безопасность каждого отдельного борта.

Як-40 — первый в мире пассажирский реактивный самолет для местных авиалиний. Он был разработан в СССР в 1960-х годах. В 1981 году его производство прекратилось. В настоящее время в России эксплуатируется около 15 самолетов Як-40, осуществляющих перевозки по социально значимым маршрутам на Северо-Западе и на Дальнем Востоке.

10 декабря сообщалось, что Як-40 выкатился за взлетную полосу в Якутии.

Ранее в России испытали интеллектуальные технологии для сверхзвукового гражданского самолета.