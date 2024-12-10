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Пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу в Якутии

В Якутии проводят проверку по факту выката самолета за пределы взлетной полосы

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Восточное межрегиональное СУТ СК России

В Республике Саха (Якутия) проводится доследственная проверка по факту выката пассажирского самолета за пределы взлетной полосы. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

По предварительным данным, 10 декабря самолет ЯК-40, который следовал рейсом БратскОлекминск, при посадке в аэропорту города Олекминска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Никто не пострадал.

Следователи якутского следственного отдела на транспорте проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Ими проводится комплекс мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

28 ноября сообщалось, что самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Оссор в Камчатском крае.

Ранее самолет из Бангкока приземлился в Кольцово после сообщений о бомбе.

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