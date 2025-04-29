В России испытали интеллектуальные технологии для сверхзвукового гражданского самолета

В Новосибирске впервые провели полет гражданского самолета без остекления

Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» впервые в мире испытал в полете демонстратор интеллектуальных технологий, реализующий концепцию «от терминала до терминала» в условиях «закрытой кабины» (без остекления), сообщает пресс-служба центра.

Эксперимент демонстратора в составе летающей лаборатории Як-40 провели специалисты Государственного научно-исследовательского института авиационных систем и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина.

Концепция «от терминала до терминала» представляет собой управление самолетом в условиях «закрытой кабины», используя систему внешнего видения на базе камер разных спектральных диапазонов.

Также в пассажирской кабине установили многофункциональны индикатор, отображающий пилотно-навигационную информацию с синтезированным изображением земного рельефа.

Во время эксперимента специалисты собрали данные о том, как функционирует система навигации и система внешнего видения, алгоритмы обнаружения препятствий на летном поле и распознавание угроз.

Полученные данные будут использованы для проведения дальнейших исследований, направленных на устранение ограничений восприятия летчиком пространственной глубины панорамного изображения закабинной обстановки.