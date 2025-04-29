Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России испытали интеллектуальные технологии для сверхзвукового гражданского самолета

В Новосибирске впервые провели полет гражданского самолета без остекления
close
Иван Высочинский/ТАСС

Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» впервые в мире испытал в полете демонстратор интеллектуальных технологий, реализующий концепцию «от терминала до терминала» в условиях «закрытой кабины» (без остекления), сообщает пресс-служба центра.

Эксперимент демонстратора в составе летающей лаборатории Як-40 провели специалисты Государственного научно-исследовательского института авиационных систем и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина.

Концепция «от терминала до терминала» представляет собой управление самолетом в условиях «закрытой кабины», используя систему внешнего видения на базе камер разных спектральных диапазонов.

Также в пассажирской кабине установили многофункциональны индикатор, отображающий пилотно-навигационную информацию с синтезированным изображением земного рельефа.

Во время эксперимента специалисты собрали данные о том, как функционирует система навигации и система внешнего видения, алгоритмы обнаружения препятствий на летном поле и распознавание угроз.

Полученные данные будут использованы для проведения дальнейших исследований, направленных на устранение ограничений восприятия летчиком пространственной глубины панорамного изображения закабинной обстановки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами