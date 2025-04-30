Суд рассмотрит жалобы на взыскание с Фургала более 8,5 млрд рублей

Хабаровский краевой суд во вторник, 6 мая, рассмотрит жалобы на взыскание свыше 8,5 млрд рублей с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и аффилированных с ним компаний. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.

В них говорится, что Индустриальный районный суд Хабаровска в середине декабря прошлого года по иску Генпрокуратуры России взыскал 8 млрд 596 млн рублей с бывшего чиновника и ряда компаний. Надзорный орган установил, что фирмы приносили Фургалу доход через доверенных лиц в период, когда он уже был на государственной службе. Он, фактически владея целым рядом компаний, нарушал законодательство о противодействии коррупции, отмечается в документах.

В феврале Верховный суд Российской Федерации отказался рассматривать кассационную жалобу приговоренного к 22 годам лишения свободы Фургала.

Приговор Фургалу был вынесен Люберецким городским судом Подмосковья 10 февраля 2023 года. Суд приговорил экс-главу Хабаровского края к 22 годам колонии. Вместе с ним были осуждены помощник экс-губернатора Андрей Карепов, который получил 21 год, а также предприниматель из Хабаровска Андрей Палей, осужденный на 17 лет. Бывший инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров был приговорен к 9,5 года лишения свободы.

Ранее в Хабаровске арестовали крупный участок в рамках дела Фургала.