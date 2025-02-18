Верховный суд отказался пересматривать приговор бывшему губернатору Фургалу

Верховный суд Российской Федерации отказался рассматривать кассационную жалобу приговоренного к 22 годам лишения свободы экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости.

Стало известно, что судья Верховного суда, изучив жалобу адвокатов Фургала на приговор Люберецкого городского суда Московской области, отказал в ее передаче для рассмотрения кассационной коллегией судей.

Приговор Фургалу был вынесен Люберецким городским судом Подмосковья 10 февраля 2023 года. Суд приговорил бывшего главу Хабаровского края за организацию двух убийств и одного покушения на убийство к 22 годам колонии. Вместе с ним были осуждены помощник экс-губернатора Андрей Карепов, который получил 21 год, а также предприниматель из Хабаровска Андрей Палей, осужденный на 17 лет. Бывший инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров был приговорен к 9,5 года лишения свободы.

Ранее Генпрокуратура потребовала взыскать с Фургала более 8 млрд рублей.