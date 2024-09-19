В Хабаровске арестовали крупный участок в рамках дела Фургала

В Хабаровске арестовали участок площадью 50 соток и пять расположенных на нем складов, принадлежавших Михаилу Тимофееву — его обвиняют в причастности к расправе над бизнесменами Евгением Зорей и Олегом Булатовым, за что уже был осужден бывший глава региона Сергей Фургал. Об этом сообщает РИА Новости.

Стоимость участка составляет около 5 млн рублей. Площадь расположенных на нем складов варьировалоась от 28 до тысячи квадратных метров.

13 сентября сообщалось, что кассационный суд в Саратове вернется к пересмотру приговора по делу Фургала.

Фургала задержали в июле 2020 года. По данным СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и расправы над предпринимателями Евгением Зорей и Олегом Булатовым. Фургал отрицает свою вину.

В феврале 2023 года экс-губернатора приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

Ранее Росфинмониторинг внес в реестр экстремистских движение «Я/мы Сергей Фургал».