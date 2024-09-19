Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Хабаровске арестовали крупный участок в рамках дела Фургала

РИА Новости: в Хабаровске арестовали участок и склады в рамках дела Фургала

close
Максим Блинов/РИА Новости

В Хабаровске арестовали участок площадью 50 соток и пять расположенных на нем складов, принадлежавших Михаилу Тимофееву — его обвиняют в причастности к расправе над бизнесменами Евгением Зорей и Олегом Булатовым, за что уже был осужден бывший глава региона Сергей Фургал. Об этом сообщает РИА Новости.

Стоимость участка составляет около 5 млн рублей. Площадь расположенных на нем складов варьировалоась от 28 до тысячи квадратных метров.

13 сентября сообщалось, что кассационный суд в Саратове вернется к пересмотру приговора по делу Фургала.

Фургала задержали в июле 2020 года. По данным СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и расправы над предпринимателями Евгением Зорей и Олегом Булатовым. Фургал отрицает свою вину.

В феврале 2023 года экс-губернатора приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

Ранее Росфинмониторинг внес в реестр экстремистских движение «Я/мы Сергей Фургал».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами