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Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 30 апреля

В России рабочий день 30 апреля будет сокращенным на один час
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В России рабочий день 30 апреля будет сокращенным на один час, так как за ним идет праздник Весны и Труда. На это в беседе с РИА Новости обратила внимание эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«На майские праздники выходными станут периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Поскольку 1 мая – праздничный день, рабочий день 30 апреля будет сокращен на один час», — сказала эксперт.

Она отметила, что рабочий день 7 мая перед длинными выходными не будет сокращенным, поскольку 8 мая — выходной, перенесенный с 23 февраля.

Также Подольская заявила, что в мае текущего года будет 13 выходных дней при 18 рабочих. При окладной системе брать отпуск в этом месяце невыгодно, так как чем меньше рабочих дней, тем выше оплата за каждый отработанный день, заключила она.

Ранее в Госдуме не поверили в реальность сокращения рабочего дня для женщин.

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