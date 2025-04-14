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«Инициатива не пройдет»: в Госдуме не верят в реальность сокращения рабочего дня для женщин

Депутат Бессараб: сокращение рабочего дня для женщин приведет к отказам в приеме на работу
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insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Сокращение рабочего дня на один час для женщин приведет к гендерному неравенству и нежеланию работодателей брать их на работу. Так член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала «Газете.Ru» инициативу депутата Игоря Антропенко.

«Такая идея действительно вряд ли воплотится в жизнь. Мы с вами тогда просто придем к тому, из-за чего возникали революции 100 лет назад — это гендерное неравенство и нежелание работодателя принимать на работу женщин. Я думаю, что и мои коллеги понимают, что инициатива не пройдет, но в преддверии выборов будущего года начинается уже такая вот предвыборная политическая борьба и обещания, которые, как мои коллеги сами знают, не будут выполнены», — сказала она.

Бессараб напомнила, что на сокращенное рабочее время имеют права несовершеннолетние, инвалиды и женщины, трудящиеся в сельской местности.

«Возрастная категория работает сокращенную продолжительность рабочего времени, то есть несовершеннолетние, инвалиды по состоянию здоровья. Либо это условия труда, отличающиеся от нормальных — вредные производства, опасные производства вне зависимости от гендерной принадлежности. Но там, как правило, действительно в большей степени работают мужчины, потому что есть список закрытых производств для женщин, это связано с защитой государством материнства, семьи, детства. 36-часовой рабочей неделей отличаются женщины, работающие в сельской местности. Для них сохраняется заработная плата в полном объеме, но рабочий день сокращается. Мы понимаем, что сельская женщина — это женщина, которая занимается личным подсобным хозяйством и помимо рабочего процесса, трудовой деятельности занимается дома еще дополнительной работой, скажем так, фермерской. Поэтому именно для женщин, работающих в сельской местности, такие условия труда предоставляются», — пояснила депутат.

14 апреля депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день хотя бы на один час, чтобы у них оставалось больше времени на семью и детей, которых нужно успевать водить на кружки. По его словам, в случае, если у женщины нет детей, то это время она может потратить на сборы на работу и личную жизнь.

«Стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой?», — заявил депутат.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем россиянам перерабатывать 240 часов в год.

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