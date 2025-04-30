Опубликованы новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Федеральная служба безопасности России обнародовала рассекреченные показания личного камердинера Адольфа Гитлера Гейнца Линге — главного свидетеля смерти главы Третьего рейха. Об этом пишет ТАСС.

В ходе допроса в 1945 году 32-летний Линге рассказал, что вместе с начальником партийной канцелярии НСДАП, личным секретарем фюрера Мартином Борманом завернул труп Гитлера в одеяло, «так что его не было видно».

«Я взял труп за ноги, а Борман за голову, и мы вынесли его через задний вход бомбоубежища в парк. Там мы положили его у входа», — отметил он.

Гитлер свел счеты с жизнью 30 апреля 1945 года в Берлине, окруженном советскими войсками. Его участь разделила Ева Браун, с которой фюрер днем ранее вступил в брак.

По официальной версии, останки убившего себя Адольфа Гитлера нашла советская контрразведка «Смерш» в мае 1945 года. Сожженные трупы фюрера и его жены Евы Браун выкопали и перезахоронили в Магдебурге на военной базе. Однако в 1970 году глава КГБ Юрий Андропов предложил Леониду Брежневу заново сжечь обгоревшие останки. Но и тогда уничтожили не все. Зачем и как была проведена операция «Архив» и что осталось от Гитлера — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о посмертной охоте ЦРУ за Гитлером.