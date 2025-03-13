«Гитлер опасен даже после смерти». 55 лет назад Андропов предложил сжечь останки фюрера

Андропов 55 лет назад предложил во второй раз сжечь останки Гитлера

По официальной версии, останки убившего себя Адольфа Гитлера нашла советская контрразведка «Смерш» в мае 1945 года. Сожженные трупы фюрера и его жены Евы Браун выкопали и перезахоронили в Магдебурге на военной базе. Однако в 1970 году глава КГБ Юрий Андропов предложил Леониду Брежневу заново сжечь обгоревшие останки. Но и тогда уничтожили не все. Зачем и как была проведена операция «Архив», и что осталось от Гитлера — в материале «Газеты.Ru».

Как фюрера сожгли в первый раз

Адольф Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года — в фюрербункере, в самом центре Берлина, под стенами Рейхсканцелярии. Версии о непосредственных причинах смерти фюрера есть две. Согласно первой, Гитлер попросил у своего врача цианистый калий. Согласно второй, которую излагал начальник его охраны Ганс Раттенхубер на допросе – Гитлер приказал своему камердинеру, эсэсовцу Хайнцу Линге пристрелить его, если яда будет недостаточно.

«Линге быстро ушел в комнату Гитлера и вернулся оттуда с пистолетом «Вальтер», который положил передо мной на столе. <...> Гитлер, видимо усомнившись в действии яда, в связи с многочисленными впрыскиваниями, которые на протяжении длительного времени ему ежедневно производили, приказал Линге, чтобы тот пристрелил его, после того как он примет яд. Линге стрелял в Гитлера».

После этого трупы Гитлера и его жены Евы Браун, а также двух собак фюрера вынесли во двор Рейхсканцелярии, поспешно облили бензином и сожгли. Обгоревшие трупы зарыли неподалеку в воронке от снаряда.

close Тело двойника Гитлера найденное в саду Рейхсканцелярии, 1945 год Григорий Капустянский/РИА Новости

По словам начальника Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России генерал-лейтенанта Василия Христофорова, в послевоенном Берлине бывшие нацисты активно распространяли миф о том, что фюрер «покончил с собой как солдат», якобы предпочтя пулю яду. Однако, добавил он, в заключении акта исследования обгоревшего трупа Гитлера указывалось:

«Наличие в полости рта остатков раздавленной стеклянной ампулы, наличие таких же ампул в полости рта других трупов, явный запах горького миндаля от трупов и результаты судебно-химического исследования <...> – позволяют прийти комиссии к заключению, что в данном случае смерть наступила в результате отравлений цианистыми соединениями».

Тела Гитлера и Браун обнаружили сотрудники советской военной контрразведки «Смерш» 5 мая 1945 года. Причем сначала 4 мая обычные советские солдаты нашли труп человека, похожего на Гитлера. А затем — его самого, но решили, что это не Гитлер. Раскопали, закопали, но потом пришлось откапывать уже смершевцам.

Старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович рассказывал РИА Новости, что останки Гитлера, Браун, а также четы Геббельсов были взяты под советскую охрану.

Как мертвый Гитлер потерял зубы

Почти сразу судмедэксперты занялись идентификацией обгоревших тел — опознать их просто по внешнему виду было невозможно. Помогли записи стоматологов, которых удалось найти всего за пять дней и допросить. В 1944 году Гитлер посещал стоматолога и делал рентгеновский снимок зубов, поэтому удалось подтвердить, что у фюрербункера нашли именно тело вождя Третьего рейха.

Уже после победы в Берлин для проверки прибыл заместитель наркома внутренних дел Лаврентия Берии — генерал Петр Мешик.

close Корреспондент Перси Кнаут изучает грязь и обломки на дне траншеи в саду Рейхсканцелярии, где, как считается, после самоубийства были сожжены тела Гитлера и Евы Браун Getty Images

Он приказал эксгумировать уже во второй раз похороненные тела Гитлера и Браун. И изъять челюсти фюрера, которые отвез в Москву.

При этом на трупе Гитлера сначала не нашли затылочную часть черепа. Это — вкупе со спекуляциями о причинах смерти фюрера – привело к муссированию в прессе слухов о том, что Гитлер сумел спастись и советские солдаты нашли вовсе не его тело. Подобную гипотезу выдвигал даже командующий силами союзников в Европе генерал Дуайт Эйзенхауэр, будущий президент США.

Чтобы убрать сомнения, Сталин одобрил проведение операции «Миф». Выжившие немцы из окружения Гитлера были снова допрошены, а во дворе Рейхсканцелярии после дополнительных раскопок смогли найти «недостачу» — затылочную часть черепа фюрера с дыркой от пули. А кроме того, нашли подлокотник дивана фюрера с запекшейся на нем кровью.

Эти останки сначала находились — как и челюсти — в хранилище КГБ на Лубянке. А после были переданы в спецотдел ГАРФ.

Восемь похорон Гитлера

Как утверждал советский историк Лев Безыменский, всего Гитлера хоронили аж восемь раз.

Сначала эсэсовцы — возле фюрербункера. Там, кстати, сейчас находится автопарковка, стоит мемориальная доска и открыты кафе, где можно купить бабл-ти — модный чай с шариками. Потом хоронили советские солдаты — сначала откопали, затем снова закопали, потому что думали, что нашли не Гитлера. В третий раз смершевцы — в подвале клиники в берлинском районе Бух. В четвертый раз они же — в городе Финов.

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В пятый раз — после визита генерала Мешика и эксгумации, когда были изъяты челюсти. И снова в лесу под Финовом. В шестой раз смершевцы перезахоранивали Гитлера после переезда отдела в городок Ратенов. В седьмой раз, по свидетельству непосредственного участника захоронений, в Стендале.

Наконец, в восьмой раз — в Магдебурге. Там, на территории советского военного городка, Гитлер покоился до 1970 года.

13 марта председатель КГБ Юрий Андропов направил секретную записку в ЦК КПСС — лично Леониду Брежневу.

«В феврале 1946 года в городе Магдебург на территории военного городка, занимаемого Особым отделом КГБ при 3-й ударной армии, были захоронены трупы Адольфа Гитлера, Евы Браун, Йозефа Геббельса, его жены и детей (всего 10 трупов). В настоящее время указанный военный городок, исходя из служебной целесообразности, отвечающей интересам наших войск, командованием армии передается немецким властям. Учитывая возможность строительных или иных земляных работ на этой территории, которые могут повлечь обнаружение захоронения, полагал бы целесообразным произвести извлечение останков и их уничтожение путем сожжения».

close Юрий Андропов в 1970-х Эдуард Песов/ТАСС

Еще одной причиной считается желание КГБ помешать возникновению «культа мертвого фюрера» в среде неонацистов в случае опознания останков Гитлера властями ГДР. Сжечь во второй раз сожженный в 1945 году труп Гитлера (точнее, то, что от него осталось) Андропов предлагал тайно.

Брежнев согласился. Операция КГБ под кодовым названием «Архив» проходила под легендой — якобы раскопки в Магдебурге ведутся в целях обнаружения нацистского архива.

И вот 4 апреля, ночью, КГБшники разрыли могилу Гитлера. Гробы — точнее, ящики из-под артиллерийских снарядов – сгнили, кости перемешались с грунтом. Лишь подсчет черепов подсказал чекистам, что могила принадлежала именно тем, кого они искали.

Останки Гитлера сложили в ящик и опечатали. И отвезли на пустырь возле городка Шенебек под Магдебургом. Чтобы запутать возможных свидетелей, автомобиль с останками около 40 минут колесил по городу.

Обгоревший и разложившийся труп Гитлера сожгли на костре, и истолкли его в пепел.

close Рентгеновские снимки Адольфа Гитлера, сделанные в 1944 году European Journal of Internal Medicine 2018

«Оставшийся пепел я поместил в мешок, а затем развеял над рекой Бидериц. Волноваться было некогда. Больше страха было от того, что допустим ошибку, и происходящее раскроется непосвященным», – рассказывал участник мероприятия чекист Владимир Гуменюк.

До сих пор точное место, где был развеян прах Гитлера, остается загадкой. По мнению Гуменюка, место должно остаться неназванным не только из-за грифа секретности, но и по моральным соображениям.

«Гитлер опасен для нормальных людей даже после своей смерти. Опасен не только идеями о превосходстве одной расы над другой, но и своей могилой, которая может стать местом «паломничества» для новоявленных нацистов», — сказал он.

Однако по-прежнему конспирологические теории о том, что Гитлер сбежал, пользуются популярностью. А ФБР в 2015 году опубликовало секретные документы о том, что их информатор сообщал в 1945 году – якобы Гитлеру удалось скрыться в Аргентине, сбрив усы и перебравшись за океан на подводной лодке.

Впрочем, в 2018 году независимые французские исследователи провели исследование челюстей и затылочной кости Гитлера. И пришли к выводу – хотя наверняка сказать, как именно фюрер покончил с собой, нельзя, эти зубы принадлежат именно ему.

close Фрагменты челюстей Адольфа Гитлера из архива ФСБ European Journal of Internal Medicine 2018

Зубы фюрера лежат в маленькой коробочке от папирос «Гвардейские» в сейфе на Лубянке.