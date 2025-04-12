В США рассказали о посмертной охоте ЦРУ за Гитлером

NYP: ЦРУ продолжало выслеживать Гитлера в течение десяти лет после его кончины

Из рассекреченных документов ЦРУ стало известно о десятилетней операции американской разведки по поиску Адольфа Гитлера после официального подтверждения его кончины. Об этом сообщила газета New York Post.

В статье отмечается, что агенты ЦРУ подозревали фюрера в возможном бегстве в Южную Америку под чужим именем. Один из документов, датированный октябрем 1945 года, указывает на полученную разведывательным ведомством США информацию о том, что Гитлера могли укрывать в аргентинском спа-отеле. Симпатии владелицы отеля к нацистской идеологии стали основанием для предположений о ее возможной связи с беглым диктатором.

Еще более поздний документ (октябрь 1955 года) описывает свидетельство бывшего эсэсовца Филиппа Ситроена, утверждавшего, что Гитлер выжил, переехал в Колумбию а затем — в Аргентину в январе 1955 года. По словам Ситроена, Гитлер скрывался под именем Адольф Шриттельмайор.

В конце марта «Газета.Ru» рассказывала, что Гитлер, глядя на то, как к 1945 году положение нацистской Германии стало безнадежным, оторвался от реальности и стал жить в мире надежд: то ждал ссоры между СССР и Западом со дня на день, то верил в новое чудо-оружие, то просто в немецкий дух.

Ранее летняя резиденция одного из главных нацистов Третьего рейха — Германа Геринга — появилась в каталоге недвижимости Sotheby's.