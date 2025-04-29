Электричка сбила двух школьниц в Казани, их госпитализировали

Две школьницы попали под электричку в Казани

Две школьницы попали под электричку в Казани, сообщает KazanFirst.

Несчастный случай произошел 29 апреля в черте города. По данным источников, обе девочки выжили и попали в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Точный возраст пострадавших неизвестен. Информации о характере полученных ими травм пока также не поступало.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте происшествия еще работают правоохранители.

В этом месяце под поезд в Пензенской области попал молодой человек, в результате он лишился руки. По словам одного из местных жителей, пострадавший выжил, чтобы не потерять оторванную конечность, мужчина достал наручники и пристегнул ее к телу.

Ранее школьница получила тяжелые ожоги, делая селфи на железной дороге в Волгограде.