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Россиянин пытался спасти оторванную поездом руку, пристегнув ее наручниками

mk.ru: в Пензенской области мужчине отрезало поездом руку
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Depositphotos

В Лунинском районе Пензенской области мужчина попал под поезд, лишился руки и пытался пристегнуть ее к телу наручниками. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в ночь на 21 апреля в селе Манторово. Молодой мужчина попал под поезд и лишился руки. По словам одного из местных жителей, пострадавший выжил, чтобы не потерять оторванную конечность, он достал наручники и пристегнул ее к телу.

При нем были замечены и другие предметы — в частности, плетка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области локомотив сбил переходившего пути мужчину. Инцидент произошел на станции Речкуновка. 47-летний мужчина попал под поезд, пытаясь перебежать через железнодорожные пути перед движущимся локомотивом. Пострадавший выжил, с травмами различной степени тяжести он госпитализирован.

Ранее грузовой поезд сбил двух женщин в Тюменской области.

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