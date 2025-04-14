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Школьница получила тяжелые ожоги, делая селфи на железной дороге в Волгограде

В Волгограде школьницу ударило током на крыше поезда при попытке сделать селфи
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Telegram-канал «Волгоград»

В Волгограде 13-летняя школьница попала в больницу в тяжелом состоянии после попытки сделать фото на крыше вагона поезда. Об этом сообщает портал V1.

Инцидент произошел на станции Старая Спартановка, школьница решила сделать селфи, забравшись на стоявший вагон поезда. В какой-то момент несовершеннолетняя получила удар током. На место прибыли медики, у пострадавшей тяжелые ожоги.

По словам очевидцев, остановить ребенка пыталась местная жительница, но девочка ее не послушала. В региональном следственном комитете информацию о произошедшем подтвердили. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого сообщалось, что на Горьковском направлении Московской железной дороги 16-летний юноша решил прокатиться на крыше электрички, он забрался на последний вагон, где получил удар током. Мальчику пытались помочь прохожие, а затем и сотрудники скорой помощи. Подростка сняли с крыши только на следующей станции, спасти его не удалось.

Ранее проводник получил ожог 80% тела, забравшись на вагон для чистки трубы.

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