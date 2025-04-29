В центре шведского города произошла стрельба, есть погибшие

Три человека погибли в результате стрельбы в шведской Уппсале

В центре шведского города Уппсала произошла стрельба, в результате которой погибли три человека. Информация об этом размещена на портале полиции Швеции.

По данным силовиков, выстрелы были слышны вблизи площади Ваксала вечером 29 апреля.

«У нескольких человек были обнаружены травмы, напоминающие огнестрельные ранения. <...> Подтверждена гибель трех человек в результате стрельбы», — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности погибших и расследуют обстоятельства случившегося.

В феврале произошла стрельба в школе Campus Risbergska в Эребру примерно в 200 километрах от Стокгольма. По информации журналистов, у 35-летнего стрелка была лицензия на оружие. Восемь лет назад он сменил фамилию, и родственники не смогли назвать изданию причину такого поступка.

Кроме того, в последние годы мужчина практически не общался со своими ближайшими родственниками — ни с родителями, ни с братьями и сестрами.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали стрелявшего по детям мужчину.