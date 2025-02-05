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Стало известно о проблемах мужчины, устроившего стрельбу в шведской школе, с родней

Aftoblandet: стрелок из шведской школы не общался с семьей и сменил фамилию
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Kicki Nilsson/TT News Agency/Reuters

Мужчина, устроивший стрельбу в шведской школе Campus Risbergska в Эребру, имел социальные проблемы и не общался с семьей. Об этом пишет издание Aftonbladet.

По информации издания, у 35-летнего мужчины была лицензия на оружие. Восемь лет назад подозреваемый сменил фамилию, и родственники не смогли назвать изданию причину такого поступка.

По словам одного из родственников, в последние годы подозреваемый практически не общался со своими ближайшими родственниками — ни с родителями, ни с братьями и сестрами. Он добавил, что мать и отец мужчины много путешествуют, поэтому он часто присматривает за их собакой.

«Он сияет, когда присматривает за собакой своих родителей», — поделилась одна из родственниц мужчины.

Днем 4 февраля произошла стрельба в школе Campus Risbergska в Эребру примерно в 200 километрах от Стокгольма. Полиция предполагает, что преступник действовал один. Он пользовался автоматическим оружием.

Ранее премьер Швеции назвал стрельбу в школе самой страшной в истории страны.

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