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Блогер надел мусульманскую одежду ради рекламы мясного блюда и пожалел об этом

Тайского блогера раскритиковали за наряд, выбранный им для рекламы свинины
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер из Таиланда извинился за то, что надел исламскую одежду, рекламируя блюдо из свинины. Об этом пишет Thaiger.

Недавно 48-летний инфлюенсер Чароенсак «Тони» Фосичай, более известный в сети как Uncle Tony (Дядя Тони — прим. ред.), опубликовал в TikTok проморолик для своего ресторана Uncle Tony's Kitchen в провинции Пхетчабун. Чтобы привлечь внимание потенциальный клиентов, он надел куфию и тобу — длинное белое платье, которое мусульмане обычно надевают для молитвы, на важные мероприятия и религиозные церемонии. В кадре таец продемонстрировал жареную свинину — еду, строго запрещенную в исламе, и призвал посетить его ресторан во время тайского Нового года.

Видео стало вирусным и привлекло много зрителей из буддистских, и из мусульманских общин. Все они были оскорблены и вынудили автора записать извинения.

«Удали видео и извинись. Ты пожалеешь, если не сделаешь этого», «Дядя, тебе не следует носить эту одежду, чтобы рекламировать свинину. Ты же знаешь, что это неуместно. Не думай только о просмотрах», — писали блогеру в комментариях.

Позже инфлюенсер удалил видео и опубликовал на своей странице новый ролик, в котором заявил, что не собирался никого оскорблять, так как у него самого есть друзья-мусульмане. Мужчина рассказал, что купил одежду в Дубае и до сих пор надевал ее только во время фотосессии в пустыне. Как сообщается, видео с извинениями не улучшило ситуацию. И теперь представители местного исламского комитета, намереваются подать официальную жалобу на Дядю Тони.

Ранее в сети раскритиковали жениха за шутку над невестой на свадьбе.

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