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В Пермском крае женщина проломила голову соседу, который разбудил ее, включив музыку

Мать и двое ее сыновей-подростков держат в страхе соседей по подъезду в Прикамье
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Мать с двумя детьми держит в страхе целый подъезд в Березниках Пермского края, а одному из соседей женщина проломила голову молотком. Об этом сам пострадавший рассказал URA.RU.

Ольга и ее сыновья, одному из которых около 15 лет, а другому примерно 10-11, живут на этом месте около двух лет. Семья регулярно шумит и мешает соседям спать, включая громкую музыку по ночам.

«У этой Ольги конфликт с нашей семьей и с соседкой выше. Она ходит по подъезду с гантелями и молотком, стучится этим всем в двери, кричит. Ведет себя неадекватно. Звонки в полицию и ПДН не помогают», — жалуется собеседник агентства.

Однажды мужчина решил отомстить Ольге и включил музыку уже в дневное время. Проснувшаяся не по своей воле женщина напала на соседа с молотком, все закончилось вызовом скорой и полиции.

«Проломили мне голову, сломали ребро. Была вызвана полиция, ездили в больницу, но уголовное дело до сих пор не возбуждено. Жалобы в прокуратуру и комиссию по делам несовершеннолетних никак не помогают. Максимум, это приезжают и разговаривают с этой женщиной», — посетовал пермяк.

Недавно на проблемного соседа жаловались жители поселка Каменка в Ленобласти. По их словам, мужчина поселился в их доме три года назад и сначала проходил лечение в местной психиатрической клинике, но оно, по всей видимости, не принесло результатов. Сейчас у него регулярно случаются «обострения», и в эти периоды мужчина разносит квартиру, устраивает джакузи из пива и затапливает соседей. Несколько раз он гулял району с ножом, топором и перцовым баллончиком. Полицейские не реагируют на жалобы местных, предпочитая не связываться с агрессивным мужчиной.

Ранее сибиряк приютил у себя в квартире 30 собак, которых выпускает гулять в подъезд.

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