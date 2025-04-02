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Сибиряк приютил у себя в квартире 30 собак, которых выпускает гулять в подъезд

Житель Ангарска держит в квартире 30 собак, которых выпускает гулять в подъезд
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Telegram-канал Инцидент Иркутск

В Ангарске местные жители жалуются на соседа, который держит в своей квартире десятки животных и развел там антисанитарные условия. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Иркутск».

Речь идет о мужчине, проживающем в одном из домов в 32-м микрорайоне города. Люди, занимающие квартиры рядом с ним, утверждают, что в его доме живут восемь кошек и 30 собак. Дверь в квартиру не закрывается, а хозяин якобы не выгуливает питомцев — те справляют нужду или в квартире, или в подъезде.

По словам жильцов, проблема не решается уже на протяжении пяти лет, а надзорные органы якобы бездействуют.

До этого с похожей ситуацией столкнулись жители дома на юге Москвы. Они обратились в прокуратуру с просьбой проверить соседку, которая развела в своем жилье антисанитарные условия. Проверка показала, что уровень аммиака на лестничной площадке у ее квартиры превышен в 20 раз.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске женщина держит в квартире 67 кошек.

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