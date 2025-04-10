Житель Ленобласти устраивает джакузи из пива и затапливает соседей

Житель Ленинградской области громит квартиру молотком и терроризирует соседей. Об этом стало известно 78.ru.

Неадекватный мужчина поселился в поселке Каменка три года назад. Известно, что он не работает и живет в квартире матери, которая проживает в другом населенном пункте. Сначала мужчина проходил лечение в местной психиатрической клинике, но оно завершилось пару лет назад и, по всей видимости, не принесло результатов.

По словам местных, у их соседа регулярно случаются «обострения», в эти периоды он разносит квартиру, устраивает джакузи из пива и затапливает соседей. Несколько раз странный мужчина гулял району с ножом, топором и перцовым баллончиком. Во время таких вылазок он терроризирует сотрудников магазинов и похищает продукты питания.

Измученные жители поселка пытались поговорить с его матерью, настаивали на необходимости дальнейшего лечения, но та не хочет, чтобы он вновь ложился в больницу. Полицейские также не реагируют на жалобы местных, предпочитая не связываться с агрессивным мужчиной.

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