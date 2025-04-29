Суд дал почти 30 лет колонии обвиняемому в попытке отравления летчиков на Кубани

РИА: обвиняемому в попытке отравления летчиков в Армавире дали 27 лет колонии

Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина обвиняется в преступлениях, предусмотренных уголовными статьями о государственной измене и террористическом акте.

«‎По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания назначить Семенову 27 лет лишения свободы»‎, — сказал судья.

Согласно версии следователей, в 2022 году Семенов получил гражданство России, а весной следующего года его завербовали украинские спецслужбы. Мужчина, как уточняется, получил задание организовать ликвидацию выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. Сумма обещанного вознаграждения составляла 400 тысяч рублей, однако деньги Семенов так и не получил.

В Армавире он купил примерно 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски, 40 бутылок с этикетками коньяка и торт, которые он отравил, приводит агентство данные прокуратуры. В октябре 2023 года курьером все это доставили в заведение «Царская охота», где военные отмечали 20-летие выпуска.

В начале года сообщалось, что Семенов полностью признал вину. До этого подполковник запаса Сергей Литвинов, который невольно стал очевидцем событий, заявил, что летчиков пытались отравить при помощи праздничного торта, однако один из военных приказал убрать отравленный десерт и спиртные напитки со стола.

Ранее сотрудник общепита пытался отравить военнослужащих и получил 20 лет колонии.