Обвиняемый по делу о попытке отравления военных на Кубани признал вину в суде

В Южном окружном военном суде обвиняемый по делу о попытке отравления летчиков военного училища признал вину. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину подозревают в совершении преступлений по статьям о госизмене и террористическом акте.

«Да, ваша честь, вину признаю в полном объеме», — заявил обвиняемый.

В совершении преступления подозревается Егор Семенов, который в 2022 году получил российское гражданство, а в апреле 2023 года, как считает следствие, его завербовали украинские спецслужбы. Ему поручили организовать расправу над выпускниками Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны в обмен на денежное вознаграждение в размере 400 тыс. рублей.

До этого подполковник запаса Сергей Литвинов, который невольно стал очевидцем событий, заявил, что летчиков пытались отравить при помощи праздничного торта, однако один из военных не потерял бдительность и приказал убрать отравленный десерт и спиртные напитки с праздничного стола.

Ранее сотрудник общепита пытался отравить военнослужащих и получил 20 лет колонии.