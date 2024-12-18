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На Алтае сотрудник общепита пытался отравить военнослужащих и получил 20 лет колонии

РИА: пытавшегося отравить военных жителя Алтая приговорили к 20 годам колонии

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РИА Новости

Житель Барнаула осужден за попытку отравления военнослужащих в одном из заведений общепита по заданию кураторов с территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.

43-летний барнаулец работал в одном из заведений общепита, мужчина сотрудничал с представителями спецслужб Украины и попытался отравить мобилизованных военнослужащих. Свои действия обвиняемый снял на видео и отправил «кураторам».

«Через социальные сети установил контакт с представителями специальных служб Украины, в ходе общения с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и свою готовность поддержки вооруженных сил Украины. Являясь сотрудником одного из учреждений общественного питания, совершил попытку покушения на отравление военнослужащих из числа мобилизованного контингента Алтайского края», — говорится в сообщении ФСБ.

Приговором Восточного окружного военного суда, обвиняемый признан виновным в покушении на теракт и государственную измену. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, первые четыре года срока осужденный проведет в тюрьме.

Ранее жителя Ялты задержали по подозрению в передаче данных о военной технике ВС РФ в Крыму.

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