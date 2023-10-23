Стало известно, как российские летчики спаслись от попытки отравить их тортом

Выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков пытались отравить при помощи праздничного торта. О том, как все произошло, изданию kp.ru рассказал подполковник запаса Сергей Литвинов, который невольно стал очевидцем событий.

По словам Литвинова, военнослужащие собрались на празднование по случаю 20-летия выпуска из училища в ресторане «Царская охота». Когда мероприятие подходило к концу, один из сотрудников заведения заявил, что некто прислал огромный торт и несколько ящиков виски, чтобы поздравить летчиков.

Людей спас один из офицеров: он сразу заподозрил неладное и потребовал убрать торт вместе со спиртным.

«Надо благодарить Бога за то, что среди нас был этот офицер, который даже в нетрезвом состоянии не потерял бдительность», — добавил Литвинов.

После этого военнослужащие при помощи руководства ресторана нашли по камерам наблюдения «курьера», доставившего торт, и разослали его фото полицейским. В результате мужчину задержали в Ставрополе, откуда он собирался лететь в Москву.

Подполковник также поделился подробностями расследования инцидента. По его словам, задержанный — уроженец Мелитополя. На допросе он рассказал, что торт делали в Армавире, поэтому сейчас следствие проверяет кондитеров на причастность к случившемуся.

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