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Тюменка выпала из окна многоэтажки на автомобиль и выжила

В Тюмени девушка выпала из окна и упала на автомобиль
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Кадр из видео/Telegram-канал «ЧС Тюмень»

В Тюмени девушку госпитализировали после падения с высоты. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел на улице 50 лет Октября. По данным издания, пострадавшая упала на припаркованный внизу автомобиль. На кадрах с места инцидента заметно, что задняя часть машины помята.

Как рассказали полицейские, предварительно, девушка упала с 20-го этажа. По словам очевидцев, после произошедшего медики увезли ее в больницу. Находившийся рядом курьер и полицейские помогли врачам положить пострадавшую на носилки.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Подобный случай недавно произошел в Екатеринбурге. Пожилая женщина выпала из окна и приземлилась на крышу иномарки, которая стояла во дворе. По предварительным данным, это произошло из-за неосторожности пострадавшей. Женщина выжила, ей оказали всю необходимую помощь.

Ранее в Москве школьница сломала обе ноги после падения из окна школы.

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