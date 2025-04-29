В Испании заявили, что оператор электросетей знал о риске блэкаута

Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica предупреждала инвесторов о риске перебоев в электроснабжении за два месяца до отключений. Об этом сообщила испанская газета El Mundo.

По данным издания, подобные сведения содержались в годовом отчете, опубликованном 26 февраля. По правилам Национальной комиссии по ценным бумагам и биржам, компании, акции которых котируются на бирже, должны предупреждать своих инвесторов о возможных угрозах, влияющих на бизнес.

«Закрытие традиционных электростанций... может привести к росту риска возникновения нарушений в работе, которые могут сказаться на снабжении и репутации компании», — говорилось в отчете оператора.

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. Достоверные причины произошедшего пока неизвестны, рассматриваются версии от технологической аварии до кибератаки.

Правительство Испании на фоне масштабного отключения электричества по всей стране создало антикризисный комитет, который собрался в штаб-квартире Red Eléctrica. В заседании комитета приняли участие глава правительства Педро Санчес и вице-премьер Испании Мария Хесус Монтеро.

Ранее в Испании стабилизировали электроснабжение.