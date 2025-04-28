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Правительство Испании отреагировало на масштабное отключение электричества в стране

Правительство Испании создало антикризисный комитет на фоне блэкаута
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Carlos Lujan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство  Испании на фоне масштабного отключения электричества по всей стране создало антикризисный комитет, который собрался в штаб-квартире национального оператора электросетей компании Red Eléctrica. Об этом сообщает El País.

В публикации отмечается, что в заседании комитета приняли участие глава правительства Педро Санчес и вице-премьер Испании Мария Хесус Монтеро.

По данным оператора испанских аэропортов Aena, в воздушных гаванях страны наблюдаются перебои в работе из-за отключения электроэнергии, были задействованы резервные генераторы.

До этого сообщалось, что в четырех странах Евросоюза — Франции, Бельгии, Испании и Португалии — произошли масштабные отключения света.

По данным Cadena SER, на этом фоне по всей Испании перестали ходить поезда, в том числе метро, прекратилась работа светофоров и некоторых аэропортов. По неизвестной причине объем потребления электричества в стране упал с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт. Официального объяснения произошедшему пока нет.

Во Франции отключения света затронули не всю страну, а только Бургундию.

Ранее в Польше заявили о начале борьбы с отрицательными ценами на электричество.

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