Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что Нижегородская область преподнесет памятник православного святого Серафима Саровского к 1000-летнему юбилею Курска, где родился преподобный.

29 апреля Хинштейн сообщил о рабочем визите губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

«Заехали в Сергиево-Казанский собор в центре Курска, который строили родители Преподобного. Именно здесь с ним случилось невероятное. Пока его мама была занята работой по возведению храма, ребенок оступился и упал с большой высоты строительных лесов. Женщина перепугалась, ждала, что он не выживет. Но не иначе как Чудо — мальчик оказался невредим», — написал врио губернатора.

Хинштейн добавил, что после отъезда из Курска преподобный Серафим продолжил свою чудотворную деятельность именно на Нижегородской земле — там, где сейчас находится знаменитая Саровская пустынь.

26 апреля врио губернатора Курской области заявил о намерении восстановить Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Суджанском районе, пострадавший от обстрелов Вооруженных сил Украины. Хинштейн подчеркнул, что работы начнутся после стабилизации обстановки в приграничном районе.

Ранее Захарова заявила о слезах радости всей семьи после освобождения Курской области.