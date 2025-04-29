Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нижегородская область подарит Курску памятник к 1000-летнему юбилею города

Хинштейн: Нижегородская область подарит Курску памятник Серафима Саровского
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что Нижегородская область преподнесет памятник православного святого Серафима Саровского к 1000-летнему юбилею Курска, где родился преподобный.

29 апреля Хинштейн сообщил о рабочем визите губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

«Заехали в Сергиево-Казанский собор в центре Курска, который строили родители Преподобного. Именно здесь с ним случилось невероятное. Пока его мама была занята работой по возведению храма, ребенок оступился и упал с большой высоты строительных лесов. Женщина перепугалась, ждала, что он не выживет. Но не иначе как Чудо — мальчик оказался невредим», — написал врио губернатора.

Хинштейн добавил, что после отъезда из Курска преподобный Серафим продолжил свою чудотворную деятельность именно на Нижегородской земле — там, где сейчас находится знаменитая Саровская пустынь.

26 апреля врио губернатора Курской области заявил о намерении восстановить Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Суджанском районе, пострадавший от обстрелов Вооруженных сил Украины. Хинштейн подчеркнул, что работы начнутся после стабилизации обстановки в приграничном районе.

Ранее Захарова заявила о слезах радости всей семьи после освобождения Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами