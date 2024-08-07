Иск Инстасамки на 3 миллиона рублей к «Ебидоеби» поступил в суд

Арбитражный суд Мордовии зарегистрировал иск певицы Дарьи Зотеевой (выступает под сценическим псевдонимом Instasamka, Инстасамка) к сети суши и роллов «Ебидоеби». Об этом пишет РАПСИ.

Инстасамка хочет взыскать с сети 3 миллиона рублей за использование в рекламе в социальных сетях без разрешения переработанного текста песни «За деньги да».

В видео также играет актриса, загримированная под Зотееву. Инстасамка потребовала удалить публикацию, выплатить ей 3 миллиона рублей в качестве компенсации за незаконное использование песни, а также 150 тысяч рублей за юристов и 97,4 тысячи на расходы. Всего в сумме выходит 3 млн 247 тысяч рублей.

По словам представителей «Ебидоеби», компания вела переговоры с Инстасамкой на взаимное сотрудничество, однако ей отказали. Сеть решила снять ролик сама. Представители заявляют, что видео является пародией и опубликовано в запрещенной соцсети, поэтому, по их мнению, это нельзя расценивать как рекламу.

12 июня стало известно, что Зотеева выиграла суд против Ярушина по делу за авторские права. По данным издания, суд обязал актера удалить кавер, а также выплатить компенсацию за неправомерное использование музыкального произведения «За деньги — да» в размере 2 миллионов рублей.

Ранее автор «Скрипки-лисы» Игорь Саруханов высказался о запрете фонограмм на концертах.