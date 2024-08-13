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Инстасамку обвинили в плагиате новой песни

Рэпершу Инстасамку обвинили в воровстве песни у румынской певицы

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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпершу Инстасамку (Instasamka, настоящее имя Дарья Зотеева) обвинили в плагиате новой песни «Так хочу». На это обратило внимание издание kp.ru.

Инстасамка опубликовала у себя в социальных сетях видеоролик, в котором отдыхает со своим молодым человеком на природе под собственный новый трек.

«Сияю изнутри, ведь я звезда. Я так хочу, чтобы хорошо сегодня было всем», — поет она.

Одним из популярных комментариев под постом, собравшим около 350 лайков, стал упрек одного из подписчиков в воровстве песни у румынской певицы Inna.

«Что-то напоминает этот минус… А, точно, песню Inna — «Hot», — написал он.

Инстасамка обвинения пока не комментировала.

«Hot» — сингл румынской певицы Inna с дебютного альбома Hot. Был выпущен 12 ноября 2008 года.

Накануне иск Инстасамки на 3 миллиона рублей к «Ебидоеби» поступил в суд.

Ранее Дима Билан уличил Тома Круза в плагиате.

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