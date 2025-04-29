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В Волгограде двухлетний мальчик разгрыз ртутный градусник и оказался в больнице

«НовостиВолгограда.ру»: в Волгограде ребенок разгрыз ртутный градусник
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Depositphotos

В Волгограде двухлетний мальчик разгрыз ртутный градусник и попал в больницу с отравлением. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщают «НовостиВолгограда.ру».

Инцидент произошел 28 апреля. Ребенок, находясь у себя дома, нашел и разгрыз ртутный градусник, когда его родители отвлеклись на другие дела. Мать с отцом вовремя заметили неладное и вызвали бригаду скорой помощи.

Ребенка экстренно госпитализировали. Его состояние оценили как тяжелое, врачи диагностировали у мальчика отравление ртутью.

До этого на Ямале ребенок раскусил ртутный градусник и проглотил содержимое. Врачи отметили, что ртуть, попавшая в желудок, пройдет по пищеварительному тракту и выйдет с калом.

Ранее мастер по монтажу кухни оставил в квартире «ртутные закладки» после конфликта с заказчиком.

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