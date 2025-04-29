В Южной Осетии задержали мужчину по обвинению в госизмене

В Южной Осетии задержали гражданина республики, обвиняемого в передаче секретных данных Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Комитет государственной безопасности (КГБ).

По данным ведомства, 51-летний мужчина передавал грузинским спецслужбам сведения о дислоцирующихся в республике российских военных и данные о внутриполитической ситуации. Его деятельность была пресечена КГБ Южной Осетии совместно с ФСБ России и Службой внешней разведки республики.

В КГБ добавили, что в отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Свою вину он признал. В настоящее время мужчина заключен под стражу.

В январе в Севастополе задержали местного жителя, подозреваемого в передаче украинской военной разведке данных об объектах ПВО и Черноморского флота РФ. По данным ФСБ, задержанный переписывался в Telegram с представителями ГУР Украины.

Ранее посол Южной Осетии Гассиев призвал Грузию извиниться перед республикой.