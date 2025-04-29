Суд приостановил работу организатора питания после массового отравления в Екатеринбурге

В Екатеринбурге после отравления в школе остановили работу организатора питания

В Екатеринбурге временно остановили работу организатора питания школы, где произошло массовое отравление. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Орджоникидзевский районный суд рассмотрел дело о правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ, в отношении ООО «Глобусресурс», которая является поставщиком питания в школе №178, где случилось массовое отравление. Юридическое лицо признали виновным и приостановили его деятельность на срок 85 суток.

Отмечается, что во время эпидемиологического расследования были выявлены нарушения. У нескольких сотрудников ООО «Глобусресурс» обнаружили норовирус, а студенты проходили практику в пищеблоке организации без оформления необходимых документов. Также оказалось, что на предприятии нарушают правила хранения продуктов.

До этого в Екатеринбурге у учеников и педагогов школы, где произошло массовое отравление, нашли норовирус. Пострадали 24 ребенка и двое взрослых.

Ранее в Самаре возбудили уголовное дело после отравления детей.