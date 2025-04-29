Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд приостановил работу организатора питания после массового отравления в Екатеринбурге

В Екатеринбурге после отравления в школе остановили работу организатора питания
close
Shutterstock

В Екатеринбурге временно остановили работу организатора питания школы, где произошло массовое отравление. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Орджоникидзевский районный суд рассмотрел дело о правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ, в отношении ООО «Глобусресурс», которая является поставщиком питания в школе №178, где случилось массовое отравление. Юридическое лицо признали виновным и приостановили его деятельность на срок 85 суток.

Отмечается, что во время эпидемиологического расследования были выявлены нарушения. У нескольких сотрудников ООО «Глобусресурс» обнаружили норовирус, а студенты проходили практику в пищеблоке организации без оформления необходимых документов. Также оказалось, что на предприятии нарушают правила хранения продуктов.

До этого в Екатеринбурге у учеников и педагогов школы, где произошло массовое отравление, нашли норовирус. Пострадали 24 ребенка и двое взрослых.

Ранее в Самаре возбудили уголовное дело после отравления детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами