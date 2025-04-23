Норовирус нашли у отравившихся учеников и педагогов школы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге у отравившихся учеников и педагогов школы нашли норовирус

В Екатеринбурге у учеников и педагогов школы, где произошло массовое отравление, нашли норовирус. Об этом сообщает региональный минздрав.

В данный момент зарегистрировано 26 случаев заболевания. Пострадали 24 ребенка и два педагога. В ходе лабораторных исследований удалось выявить возбудитель — им оказался норовирус второго типа.

Отмечается, что заболевание протекает в легкой форме. У большинства пострадавших к настоящему моменту уже отсутствуют клинические симптомы.

В СУ СК России по региону сообщили о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Стражи порядка проводят допрос свидетелей, в число которых входит руководство и персонал школы. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Все случилось в школе №178 города Екатеринбурга. Родители предполагают, что причиной массового отравления стал обед в школе. Дети ели гречку с гуляшом, но соус показался детям «странным».

Ранее в Самаре возбудили уголовное дело после отравления детей.