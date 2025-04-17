В Самаре возбудили уголовное дело после отравления детей

В Самаре следователи возбудили уголовное дело после заражения детей кишечной инфекцией в детском саду. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о доставлении в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления воспитанников детского сада города Самары», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что после этого было возбуждено уголовное дело в рамках статьи «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Красном Селе полуторагодовалая девочка гуляла вместе с матерью на детской площадке во дворе дома, женщина заметила, что дочь положила что-то в рот, в руках у ребенка остался кусочек фольги. Вернувшись домой, родители заметили, что ребенок стал вялым и сонливым. В Филатовскую больницу ребенка доставили в тяжелом состоянии, у нее было диагностировано отравление неизвестным веществом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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