Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Самаре возбудили уголовное дело после отравления детей

СК: в Самаре возбуждено дело из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду
close
Depositphotos

В Самаре следователи возбудили уголовное дело после заражения детей кишечной инфекцией в детском саду. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о доставлении в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления воспитанников детского сада города Самары», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что после этого было возбуждено уголовное дело в рамках статьи «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Красном Селе полуторагодовалая девочка гуляла вместе с матерью на детской площадке во дворе дома, женщина заметила, что дочь положила что-то в рот, в руках у ребенка остался кусочек фольги. Вернувшись домой, родители заметили, что ребенок стал вялым и сонливым. В Филатовскую больницу ребенка доставили в тяжелом состоянии, у нее было диагностировано отравление неизвестным веществом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в школе Калининграда сразу шесть учеников потеряли сознание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами