Юрист объяснила, кого могут без согласия вызывать на работу в майские праздники

Сотрудников, которые необходимы для устранения аварий или ликвидации стихийных бедствий, могут вызвать на работу в майские праздники. Об этом в интервью «Москве 24» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

В целом же, по ее словам, работодатель в праве привлекать специалистов к работе в праздничные дни только с письменного согласия.

«Как правило, здесь каких-либо нюансов не возникает, и работники (принимающие непосредственное участие в ликвидации ЧС. — «Газета.RU») соглашаются выйти в праздники. Выбирая профессию, они изначально понимают особенности своего режима труда. Тем более эти сотрудники подписывают графики работы за некоторое время до праздников», — отметила эксперт.

Она также напомнила, что оплачивать работу в праздники работодатель обязан в двойном размере. Однако деньги переведут только за то время, что работник находился непосредственно на службе.

Эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина в свою очередь уточнила, что работник имеет право самостоятельно выбрать форму компенсации за работу в праздники: оплату труда в увеличенном размере или дополнительный выходной. При выборе второго варианта рабочий день будет оплачиваться в рамках стандартного тарифа.

Ранее эксперт объяснила, как максимально выгодно продлить майские праздники.