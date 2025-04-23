Эксперт объяснила россиянам, как максимально выгодно продлить майские праздники

Многие россияне в этом году решили продлить себе майские праздники за счет присоединения к ним нескольких дней отпуска. Однако важно верно выбрать даты, чтобы не потерять в деньгах, отметила эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина в беседе с RT.

Отметим, что жители РФ массово продлевают майские праздники ради путешествий – в поездку по стране в это время собирается каждый третий россиянин, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса телеканала «Поехали!». Из них 44% респондентов отметили Москву, Санкт-Петербург и Казань в качестве самых интересных городов для короткой туристической поездки на праздники. 20% россиян отдают предпочтение южным регионам страны, а 18% — Сибири и Дальнему Востоку.

Чтобы спланировать на майские выходные хорошее путешествие и при этом не потерять в деньгах, важно правильно выбрать даты. Так, если часть отпуска придется на 2, 3, 7, 8 или 10 мая, то работник сможет получить больше денег, чем если бы эти дни были просто выходными, объяснила Сайгина. Это связано с тем, что выходные и праздничные дни не оплачиваются отдельно, а зарплата сотрудника сохраняется благодаря повышенной стоимости одного рабочего дня.

Если же эти дни входят в отпуск, то оплатит их работодатель по средней зарплате как обычные отпускные дни. Так, например, при отпуске в период со 2 по 8 мая четыре выходных станут оплачиваемыми, за счет чего человек получит больше.

«Если вы берете отпуск с 1 по 10 мая, то 1 и 9 мая не будут считаться отпускными — фактически вы отдохнете на эти два дня дольше или сможете использовать их в другое время», — отметила эксперт.

Она также посоветовала отказаться от отпуска во второй половине мая, так как это невыгодно из-за большого числа выходных в этом месяце – на этом фоне стоимость одного рабочего дня в мае выше, чем в другом месяце. В целом россиянам также важно не откладывать планирование отпуска и обязательно заранее просчитать выгодные варианты, заключила специалист.

Подробнее о том, как россияне работают и отдыхают в мае, какие даты выпадают на этот месяц и выгодно ли брать отпуск — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был раскрыт самый выгодный способ увеличить количество выходных в мае.