Социолог объяснила, как будет оплачиваться работа в майские праздники

Работа в период праздничных дней или выходных должна оплачиваться минимум в двойном размере. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

«Трудовая деятельность сотрудников в период праздничных дней, включая майские праздники, согласно действующему законодательству, должна оплачиваться работодателями особым образом», — сказала эксперт.

Лопатина добавила, что работник имеет право самостоятельно выбрать форму компенсации за работу в праздники: оплату труда в увеличенном размере или дополнительный выходной. Социолог уточнила, что при выборе второго варианта рабочий день будет оплачиваться в рамках стандартного тарифа.

16 апреля карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко рассказал, что работающим в майские праздники россиянам необходимо постараться заранее распределить нагрузку. Для этого важно выделить основные, неотложные задачи, а также те, которые можно решить позднее, отметил он.

Ранее в Госдуме оценили планы привлекать подростков к работе в выходные и праздники.