Крупные компании сократили спонсорство ЛГБТ-маршей в США

Крупные бренды США, включая Mastercard, PepsiCo и Nissan, сократили финансирование ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-маршей. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные корпораций и аналитиков.

Mastercard отказалась продлевать спонсорство Нью-Йоркского прайда, который поддерживала десять лет в статусе «платинового» партнера. Nissan также приостановил участие, сославшись на оптимизацию маркетинговых расходов. Ранее аналогичные шаги предпринял производитель алкоголя Diageo, отказавшись от финансирования мероприятий в Сан-Франциско и Сент-Луисе.

«Это многослойно: давление на DEI-программы, тарифные войны и страх перед реакцией консерваторов. Некоторые компании даже просят убрать их логотипы с баннеров», — заявила Ив Келлер из Ассоциации прайдов США.

По данным опроса Gravity Research, 39% компаний планируют сократить поддержку ЛГБТ-событий из-за рисков расследований со стороны властей и негатива со стороны потребителей. Организаторам прайдов пришлось активнее привлекать частные пожертвования.

Консервативный ветер перемен, накрывший западный мир 20 января 2025 года, додул до солнечной Калифорнии. Голливудские компании начинают отказываться от прогрессивной «повесточки». Сценарии переписывают на ходу: из готовых вырезают трансгендерных персонажей, а в тех, что находятся в производстве, продюсеры требуют избегать позитивного представления ЛГБТ-персон. Целые проекты по ЛГБТ-тематике уходят в долгий ящик, а студии все больше делают ставку на христианские и семейные истории. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее скандальный рэпер Vacio «вступил» в ЛГБТ-комьюнити в Париже.